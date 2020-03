Sony PlayStation 5 - poznáme technické detaily!

Spoločnosť Sony dnes prezentovala prvé technické možnosti novej konzoly PlayStation 5 – bude rýchla, bude tichá a bude o zvuku a vývojároch.

Pred dvoma dňami bol XBOX Series X predstavený (zhrnutie v ďalšej novinke), a ani spoločnosť SONY neotáľa, aj keď vonku zúri koronavírus. Predbežný dátum predstavenia platí na koniec tohto roka, ale vzhľadom na vývoj, uvidíme.

PlayStation 5 bude poháňať AMD Ryzen 2. generácie s 8 jadrami a úplne nová RDNA2 architektúra grafických kariet, ktorú uvedie AMD pre desktopový trh v priebehu tohto roka. Novinkou je, že grafická karta bude mať vyhradené jednotky pre Ray-Tracing, rovnako ako má súčasná generácia RTX od NVIDIA. Technologicky sa od súčasnej PS4 bude výrazne líšiť. Maximálna frekvencia 36CU jadier, t.j. 2304 shader procesorov bude 2230 MHz, avšak celý SoC bude využívať variabilné časovanie frekvencií. Procesor bude tikať na ~ 3.5 GHz. Sony zdôrazňuje, že výkyv bude maximálne pár %, v závislosti od TDP – teda vyžarovaného tepla. Konzolu nechceli hlavne hlučnú pri hraní. Počas návrhu zistili, že je lepšie aby malo grafické jadro menej aktívnych jednotiek a využíval sa hlavne rýchly takt. Pre porovnanie XBOX One Series X je na papieri o 20% výkonnejší. Využíva až 52 CU jednotiek a maximálny takt je 1825 MHz, čo znamená 12 TFLOPS (10.3 TFLOPS bude mať PS5). Uvidíme ako v praxi dobehne PS5 svojho protivníka, pretože je interne navrhnutý úplne inak. XBOX One Series X je bližšie k počítačom, pričom PS5 je akýsi hybrid. Dôležitou ale nie veľmi zdôraznenou novinkou je AMD SmartShift, čo je vlastne voľný výpočtový výkon hlavného procesora. Ten sa v prípade malej záťaže alebo neúplného využitia dokáže správať aj ako výkonný grafický koprocesor! Mal by pridať niekoľko snímkov za sekundu a pomôže udržať stabilnú snímkovú frekvenciu.

Zaujímavá je hlavne pamäť. Interná pamäť bude len 16GB GDDR6 zdieľaná pre CPU a GPU (teda VRAM), pričom je hlboko prepojená s 825GB SSD na báze PCIex 4.0. 825GB SSD má slúžiť aj akási rýchla cache. PlayStation 5 vyžaduje priepustnosť 5.5 GB/sek. SSD bude možné rozšíriť pomocou certifikovaných PCIex 4.0 NVMe M2 s rovnakou priepustnosťou. O ktoré pôjde ešte známe nie je, pretože prechádzajú certifikáciou, avšak zmienené bolo, že musia byť certifikované – niektoré radiče veľmi hrejú alebo vyžadujú pasívne chladenie. Kontrolér pre 825GB SSD je custom-made a má 12 kanálov. Vzhľadom na to, že pôjde o značne integrovanú súčiastku, otázka je životnosť. Dá sa predpokladať na základe prepisov okolo 5 rokov, SONY to samozrejme nazvalo „životnosť konzoly“. Výhodou bude samozrejme rýchle načítavanie titulov, a možnosť tvoriť veľké svety s veľkými dátami.

Poslednou dôležitou novinkou je podpora 3D AUDIA – surround sound. Sony počíta s nasadením pre surround bar, stereo TV reproduktory tak i slúchadlá. Najjednoduchšia implementácia je práve u slúchadiel, kde existujú 7.1 modely už na trhu, opäť bude potrebná certifikácia. Zaujímavá je chystaná podpora virtuálneho audia pre stereo reproduktory v televízoroch, SONY na tom spolupracuje s výrobcami TV už dva roky, bude potrebná zrejme aj implementácia na strane výrobcu TV. Spoločnosť SONY zdôraznila, že audio sa bude zdokonaľovať počas celej životnosti konzoly, pretože to vyžaduje zložitý proces vývoja a komunikácie s vývojármi hier.

Zaručená je aj spätná kompatibilita so súčasnou generáciou...

Máme sa na čo tešiť.

Zdroj: SONY Youtube, vl. spracovanie