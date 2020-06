SONY PLAYSTATION 5 - evolúcia alebo revolúcia?

SONY PlayStation konečne predstavilo novú generáciu konzoly. Je to zbytočný hype alebo revolúcia v hraní?

Nová konzola bude isto veľká vec – vysoký výkon, evolučný zvuk, ray-tracing či lepšia podpora 4K rozlíšenia. Čo stále nevieme je finálna cena produktu, ktorá určite nebude nízka. Očakáva sa tiež vyššia cena hier. SONY okrem toho nevyžaduje aby kompatibilné tituly z PS4 bežali aj na PS5 a ich upgrade bol zadarmo – napr. GTA V, niektoré hry si tak zrejme budete musieť kúpiť znovu. Pozitívnou správou má byť práve korona, ktorá by mohla zraziť cenu konzoly o 100€ nadol.

Veľkým prekvapením je existencia dvoch verzií – jedna s mechanikou a druhá bez mechaniky. Verzia bez mechaniky by mohla byť lacnejšia o 50 – 100 USD. Musíme uznať, že nový dizajn konzoly sa podaril.

Okrem toho vieme, že PS5 dostane úplne nový operačný systém a budú integrované nové prvky ovládania. Čo ešte vieme, že konzola bude veľká, žravá a SONY sa snaží aby nebola hlučná – aj preto je divne riešené chladenie. Teraz už vieme, že vertikálna prezentácia konzoly so stojanom má svoje opodstatnenie – konzola stojan bude vyžadovať vždy – aj pri použití naležato, teda horizontálne.

Prinášame tiež pôvodnú tlačovú správu.

Inovácia a kreativita sa tento rok na jeseň pretnú v podobe novej generácie PlayStation®5. Spoločnosť Sony Interactive Entertainment (SIE) odhalila detaily k nadchádzajúcej konzole na čele s nadčasovým designom a bohatou nádielkou úplne nových hier. V živom vysielaní sledovanom miliónmi herných fanúšikov SIE prvýkrát ukázala hardwarovú podobu PS5™ s dvojfarebným designom značiacim zásadný posun od predošlých konzol PlayStation. PS5 bude dostupná v dvoch verziách ponúkajúcich hráčom bezprecedentnú možnosť výberu hneď v deň vydania: štandardný model s Ultra HD Blu-ray mechanikou a digitálnu verziu bez mechaniky.

Živé vysielanie poskytlo fanúšikom ochutnávky z budúcich hier definujúcich novú generáciu hrania na PlayStation 5. Viac ako dve desiatky titulov od najtalentovanejších vývojárov sveta, z ktorých väčšina vyjde ako konzolové exkluzivity alebo exkluzívne na PS5, predviedli potenciál hardwaru, ktorý prenesie fanúšikov do dych berúcich svetov a ponúkne im bohatšie herné zážitky než kedykoľvek predtým.

„S PlayStation 5 sme urobili výrazný krok smerom k novej generácii herných zážitkov, ktoré redefinujú predstavu o tom, čím všetkým dnes hry môžu byť,“ povedal Jim Ryan, prezident a výkonný riaditeľ SIE. „Herné svety budú bohatšie a krajšie. Okúzlia vaše zmysly spôsobom, o akých sa vám doposiaľ nesnívalo, a vďaka bleskovému nahrávaniu si ich budete môcť užívať omnoho plynulejšie. Dnešná prehliadka bola len malou ochutnávkou z novej generácie a my by sme týmto chceli poďakovať našej komunite, že nás na ceste k vydaniu PS5 sprevádzala.“

Jedna z najväčších herných sérií všetkých čias, Grand Theft Auto, dorazí vďaka blízkej spolupráci SIE a Rockstar Games aj na PS5. Vylepšené a rozšírené verzie Grand Theft Auto V a Grand Theft Auto Online vyjdú na PlayStation 5 v druhej polovici roka 2021. GTA V & GTA Online naplno využijú potenciál novej konzoly, vďaka čomu ponúknu plynulejší chod a sériu technických vylepšení aj grafických upgradov, ktoré kulminujú v doposiaľ najkrajšej a najlepšie hrateľnej verzii hry. Okrem toho vyjde nová samostatná verzia Grand Theft Auto Online, ktorá bude po dobu troch mesiacov od svojho vydania zadarmo k dispozícii všetkým majiteľom PS5. Hra získaná počas tejto špeciálnej akcie zostane fanúšikom už navždy a s členstvom PlayStation Plus budú môcť majitelia PS5 hrať GTA Online kedykoľvek sa im zažiada. Navyše, počínajúc dneškom získávajú všetci majitelia GTA V na PS4 každý mesiac jeden milión virtuálnych dolárov, a to až do vydania verzie na PS5.

SIE Worldwide Studios a prední vydavatelia aj vývojári ďalej odhalili sériu titulov na PS5 demonštrujúcich ohromný záber a rozmanitosť unikátnych hier budúcnosti. Medzi exkluzívnymi „first-party“ titulmi od PlayStation Studios sme mohli vidieť Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) a Horizon Forbidden West (Guerrilla Games).

Oznámenie od „third-party“ vydavateľov zahŕňala blockbusterové série v podobe NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) a Resident Evil™ Village (Capcom), doplnené o úplne nové značky vyvíjané exkluzívne na PlayStation – DEATHLOOP™ (Bethesda) a Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions). Nové tituly od nezávislých vývojárov, ako je Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio) a Bugsnax (Young Horses), ďalej demonštrovali diverzitu obsahu chystaného na túto platformu.

SIE tiež oznámila nové príslušenstvo na PS5 navrhnuté pre umocnenie herného zážitku:

· PULSE 3D™ wireless headset – bezdrôtové slúchadlá ponúkajúce podporu 3D zvuku a dvojité mikrofóny s technológiou potlačenia okolitého hluku;

· HD Camera – kamera s dvojitými objektívmi v rozlíšení 1080p so schopnosťou živého vysielania hráčov spolu s ich epickými hernými momentmi;

· Media Remote – diaľkový ovládač so zabudovaným mikrofónom umožňujúci jednoduché ovládanie filmov a ďalších streamovacích služieb;

· DualSense™ Charging Station – nabíjacia stanica na pohodlné nabíjanie dvoch bezdrôtových ovládačov DualSense™ Wireless Controllers.

Predajnú cenu a ďalšie detaily o PlayStation 5 oznámi SIE neskôr.

Bližšie informácie a záznam z vysielania nájdete na https://blog.playstation.com/.

Hry na PS5 od SIE Worldwide Studios a partnerských štúdií

· Astro’s Playroom (Japan Studio)

· Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

· Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

· Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

· Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

· Marvel's Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

· Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

· Returnal (Housemarque / XDEV)

· Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

