Sony oznámilo nový VR systém pre konzolu PlayStation 5

Spoločnosť Sony zverejnila novinky o novom VR systéme na svojom blogu PlayStation.Blog. Podrobnosti sú zatiaľ obmedzené a okrem informácie, že tento VR systém nepríde v roku 2021, nevieme ani dátum vydania.

Pre fanúšikov VR technológie je dobrou správou, že spoločnosť Sony plánuje pokračovať v podpore a vývoji takéhoto systému. Tento VR systém nazývaný „systém novej generácie VR“, ktorý je nástupcom headsetu PlayStation VR, bude možné pripojiť ku konzole PlayStation 5 pomocou jediného kábla a poskytne používateľovi „verný vizuálny zážitok“. Podporovať tiež bude nový VR ovládač, ktorý bude klásť dôraz na skvelú ergonómiu a tiež na využitie niektorých technológií z ovládača DualSense.

„Hráči pocítia ešte väčší pocit prítomnosti a po nasadení nového headsetu sa ešte viac ponoria do svojich herných svetov,“ uviedla spoločnosť Sony, avšak zatiaľ neposkytla o tomto systéme takmer žiadne informácie a tiež ani jeden obrázok jeho konceptu. Keďže ale zostáva ešte minimálne rok do jeho uvedenia, má spoločnosť ešte veľa času na ich poskytnutie. Už predbežne sa však dá povedať, že tento systém pravdepodobne nebude kompatibilný so staršími konzolami.

Spoločnosť tiež v blogovom príspevku uvádza, že jej záväzok voči virtuálnej realite je teraz „silnejší ako kedykoľvek predtým“.

Prečítajte si tiež: Sony povolí rozšírenie SSD diskového priestoru konzol PlayStation 5

Zdroje: PlayStation.Blog