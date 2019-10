SONY oficiálne ohlásilo konzolu PlayStation 5

Tak je to tu. SONY PlayStation oficiálne ohlásilo príchod konzoly PS5 na Vianoce 2020.

Jim Ryan, prezident a CEO spoločnosti SIE dnes oznámil príchod konzoly PlayStation 5. Dočkáme sa jej na konci roka 2020. Malým motorom mal byť údajne aj dnes uverejnený článok na stránke wired.

Máme sa tešiť na kompletné nové a údajne revolučné PlayStation dualshock kontroléry (gamepady), ktoré vo finále možno dostanú ešte iný názov. Úplnou novinkou je haptická odozva integrovaná priamo v ovládači a mala by vás viac vtiahnuť do hry. Má to byť úplne odlišný zážitok od dnešného vibračného motorčeka. Druhou funkciou bude API, pomocou ktorého bude možné regulovať odpor tlačidiel L2/R2. Bude to zaujímavé napríklad pri strieľaní šípov či akcelerovaní vozidiel, aj keď v súčasnosti sa uvedená funkcia dala nahradiť analógovou páčkou.

Okrem toho, že konzola pobeží na SSD, poháňať ju bude nová generácia AMD NAVI a procesor Ryzen. Okrem toho vieme, že bude podporovať Ray-tracing, pribudne podpora 4-vrstvových 4K Blu-ray diskov s kapacitou až 100GB.

Zdroj: SONY blog,