Sony nechce hru Roblox na svojich herných konzolách

Podľa japonskej spoločnosti je za tým strach o bezpečnosť detských hráčov.

Tvorca populárnej hernej konzoly PlayStation - Sony je v niektorých názoroch pomerne konzervatívny, čo platí aj v prípade hry Roblox. Napriek tomu, že je táto hra dostupná na platformách ako Microsoft Xbox, Android, iOS, Windows a macOS, nájdu sa spoločnosti, ktoré odmietli podporiť hru na svojej konzole. Nielen spoločnosť Sony sa zatiaľ nehrnie do podpory, ale ani firma Nintendo. Majitelia prenosnej hernej konzoly Switch si tiež musia nechať zájsť "chuť" zahrať si túto (medzi deťmi) populárnu hru. Prečo hra nie je ani na jednej z hernej konzolí? Japonských výrobcov trápi obava o duševné zdravie detských hráčov.

Napriek tomu tvorca hry - Roblox Corporation je známy svojou výraznou orientáciou na detského hráča. Vďaka tomu je v hre zakázané nadávať, propagovať drogy, sexuálnu aktivitu, ale aj príležitostný obsah porušujúci pravidlá stanovené spoločnosťou. Tvorca hry ďalej pridal mechanizmy na kontrolu detských hráčov rodičmi, nakoľko viac ako polovica hráčov sú práve deti vo veku 13 rokov. Firma zároveň uviedla, že chce rásť so svojimi hráčmi a preto zaviedla novú kategóriu "17+". To znamená, že hráči, ktorí dosiahli vek 17 rokov sa dostanú k "dospelejšiemu" hernému obsahu. Vek od 17 do 24 rokov má byť aktuálne najrýchlejšie rastúcim segmentom. Nakoniec sa spoločnosť Sony rozhodla zmeniť názor a hra by sa mala už počas mesiaca október dostať na konzoly PlayStation.

