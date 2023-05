Sony má pracovať na kompaktnom skladacom smartfóne

Skladacie smartfóny sú pomerne veľké, Sony to chce zmeniť.

Skladacie smartfóny postupne získavajú na popularite a to aj napriek niektorým nevýhodám. Obrazovka zariadenia je náchylná na poškodenie a sú aj o niečo hrubšie oproti klasickým smartfónom. Napriek tomu si skladacie smartfóny našli používateľskú základňu, ktorá sa neustále rozširuje. Na tento "vlak" sa snaží naskočiť čoraz viac výrobcov smartfónov. Spoločnosť Motorola vyrába sériu zariadení Razr, juhokórejský výrobca Samsung vyrába série smartfónov Flip a Fold. Xiaomi má Mi MIX Fold a Vivo má smartfón X Fold, a na zoznam postupne pribúda čoraz viac výrobcov.

Medzi týmito spoločnosťami chýbajú dvaja významní - Apple a Sony. Podľa japonskej stránky Sumahodigest, má spoločnosť Sony údajne pracovať na svojom prvom skladacom smartfóne. Ten by mal byť oproti konkurencii kompaktný, čo by bola veľká výhoda oproti konkurencii. Pripravovaný model by mal teda spadať do série Compact, kde bol posledný vyrobený smartfón - Sony XZ2 Compact v roku 2018. Ďalej sa očakáva, že pripravované skladacie zariadenie bude patriť pod high-end triedu, takže "Xperia Fold" by mohlo mať dostatočné množstvo RAM, veľké vnútorné úložisko a veľmi výkonný procesor, čo by malo platiť aj pri fotoraparátoch.

Bohužiaľ zatiaľ ide o neoverené informácie a neostáva nič iné, ako si počkať.

Zdroj: Gizchina,