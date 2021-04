Sony je stále pred Samsungom

Sony si stále drží pozíciu číslo jedna a zároveň tak poráža Samsung.

Spoločnosť Sony stále vedie v produkcii a následnom predaji fotosenzorov. Jednotke sa zároveň darí udržať si svoj pozíciu aj napriek tomu, že jeden z jeho najväčších odberateľov - Huawei má problémy. Sony si si tak stále drží 46-percentný podiel na trhu, kým druhý v poradí - Samsung má "len" 29 percentný podiel na trhu. Samsungu tak klesol podiel z 32 percent, ktorý mali v prvej polovici minulého roka. Trojkou vo výrobe je spoločnosť OmniVision, s podielom desiatich percent. Zvyšné percentá si delia menší výrobcovia.

Podľa analytikov je Sony v ohrození a to práve vďaka problémom, ktoré ma čínska firma Huawei, ktorá zároveň tiež klesá v počtoch predaných smartfónov. Napriek pandémii sa smartfónom darilo, no zároveň s tým vzrástol dopyt po fotoaparátoch v zariadeniach. Bohužiaľ, aj v tomto segmente sa predpokladá, že naň príde polovodičová kríza, ktorá by mohla spôsobiť problémy.

Aktuálne zatiaľ nekončiaca pandémia koronavíusu Covid-19 veľmi ovplyvnila výrobu polovodičov. Vďaka tomu začali odberatelia pociťovať problémy vo výrobe, pritom nejde len o výrobcov komponentov do počítačov. Kríza ovplyvnila aj výrobcov automobilov, ktorí sú nútení vďaka tomu zastavovať výrobu. Trochu je za to zodpovedný aj rýchly nástup elektromobilov, ktoré predsa len používajú viac elektroniky, než klasické automobily.

Ostáva len veriť, že výrobcovia čipov rýchlo postavia nové závody na zvýšenie produkcie.

Zdroj: GSMArena,