Sondy Voyager 1 a 2 sú vo vesmíre už 45 rokov

Obe sondy napriek svojmu veku stále fungujú.

Sondy Voyager 1 a 2 patria medzi najdlhšie fungujúce prístroje vo vesmíre postavené človekom. Predsa len už 45 rokov putujú vesmírom a zatiaľ sa svoju púť nechystajú vzdať. Vďaka svojej úspešnosti otvorili cestu novým projektom na prieskum vesmíru. Menšou zaujímavosťou je, že obe sondy mali približne až 3 miliónov-krát slabší hardvér, než váš smartfón. Inžinieri mysleli aj na šetrenie palivom a preto chceli využiť šancu, ktorá sa naskytne len raz za 176 rokov. Vtedy boli vonkajšie planéty takmer v jednej rovine, vďaka čomu mohli obe sondy využiť gravitáciu na zrýchlenie pre cestu k ďalším planétam.

20. augusta 1977 štartovala ako prvá do vesmíru sonda Voyager 2, dva týždne na to letela aj sonda Voyager 1. Voyager 1 mal za úlohu vyfotiť planéty Jupiter a Saturn, na čo následne vypli sonde niektoré prístroje a nechali ju putovať vesmírom. V súčasnosti "jednotka" už putuje medzihviezdnym priestorom, pričom hranicu sústavy prekročila ešte v roku 2012. Sonda Voyager 2 taktiež nafotila plynné planéty - Jupiter a Saturn, následne sa vydala smerom k Uránu a Neptúnu. "Dvojka" má v súčasnosti prechádzať hranicou našej sústavy, nakoľko v roku 2018 narazila na okraj, ktorým postupne prechádza do medzihviezdneho priestoru.

Zdroj: InterestingEngineering,