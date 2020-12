Sonda New Horizons zachytáva záhadnú žiaru

New Horizons v súčasnosti cestuje za hranicu slnečnej sústavy, kde sa svetelné znečistenie spôsobené slnečným žiarením pomaly končí.

Vedci použili snímky vesmírnej sondy New Horizons NASA, aby našli veľmi slabú žiaru viditeľného svetla prenikajúceho do vesmíru. Podľa správy v CBC, astronóm Tod Lauer, ktorý je členom Národného vedeckého laboratória pre optickú a infračervenú astronómiu (NOIRLab) Národnej vedeckej nadácie študoval snímky nasnímané sondou a hľadal konkrétne zorné polia, ktoré neobsahovali hviezdy a galaxie, tak aby mohol zmerať "temný priestor".

Podľa štúdie Lauera a jeho kolegov, existuje veľmi slabá žiara, ktorú nedokážu vedci vysvetliť, no pritom nevychádza zo známych zdrojov, ako sú hviezdy, galaxie alebo medzihviezdny prach. Zatiaľ čo slnečná sústava je naplnená prachovými časticami odrážajúcimi slnečné svetlo, sonda New Horizons v súčasnosti cestuje priestorom, do ktorého nezasahuje svetelné znečistenie spôsobené slnečným žiarením odrážajúcim sa od prachu a trosiek. Mala by teda byť schopná oveľa zreteľnejšie vidieť tmavý vesmír. Tím vedcov síce vylúčil všetky možné zdroje, ale stále nemá nijaké dobré vysvetlenie, čo by mohlo byť zdrojom svetla. Jednou z možností sú podľa Lauera "skryté" hviezdy v intergalaktickom priestore, ktoré sú príliš slabé na to, aby ich bolo možné vidieť ako svetelné body.

Lauer dodal, že existuje niekoľko divokých špekulácií, vrátane špekulácií, ktoré súvisia s interakciami medzi stále hypotetickými časticami exotickej „temnej hmoty“.

Zdroj: Firstpost,