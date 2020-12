Solárny teleskop zobrazuje detaily slnečnej škvrny

Neuveriteľná fotografia zo slnečného ďalekohľadu ukazuje slnečnú škvrnu, do ktorej by sa zmestila Zem.

Solárny ďalekohľad Daniel K. Inouye z Havajskej národnej vedeckej nadácie sa minulý týždeň podelil o svoj prvý obraz slnečnej škvrny. Podrobnosti sú mimoriadne a zvýrazňujú vedecký potenciál nového ďalekohľadu. Ďalekohľad, ktorý je ešte stále vo výstavbe a mal by byť v plnej prevádzke v roku 2021, zachytil snímku koncom januára. Nejasne tvarovaná slnečná škvrna, pipominajúca tvar srdca, má šírku 16 000 kilometrov, čím je dosť veľká na to, aby pohltila celú Zem a ešte by zostala aj nejaká rezerva.

„Prúžkovaný vzhľad horúceho a chladného plynu, ktorý vyteká z tmavšieho stredu je výsledkom tvarovania pomocou konvergencie intenzívnych magnetických polí a horúcich plynov, ktoré sa vytvárajú vo vnútri Slnka,“ uvádza sa vo vyhlásení Národného solárneho observatória NSF. Slnko bolo v pokojnom období až do konca roku 2019, ale aktivita začala v priebehu minulého roka opäť stúpať. Je to všetko súčasť prirodzeného cyklu hviezdy. Môžeme očakávať ďalšie slnečné škvrny, keďže bude aktivita Slnka stúpať. Ďalekohľad Inouye, ktorý už priniesol obraz slnečného povrchu s najvyšším rozlíšením, aký bol kedy zachytený, by mal byť tou dobou už dokončený, aby dokumentoval Slnko v nevídaných detailoch.

Zdroj: Cnet,