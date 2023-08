Sociálna sieť Threads dostane webovú verziu

Sociálna sieť konkurujúca Twitteru (X) sa postupne rozrastá o nové funkcie.

Nová sociálna sieť - Threads patrí pod spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje Facebook a Instagram. Novinka sa snaží konkurovať hlavne Twitteru (X) a nedávne spustenie siete Threads prilákalo počas prvých dní približne 100 miliónov používateľov. Nadšenie ale onedlho opadlo a sieť zaznamenala odliv takmer polovice ľudí. Za opustenie Threads-u majú byť z veľkej časti zodpovedné chýbajúce funkcie, ako napríklad vyhľadávanie alebo webový prístup.

To sa má zmeniť. Aby sme uvideli veci na správnu mieru, webová verzia existuje v určitej podobe a nedá sa považovať za plnohodnotnú. To znamená, že ak chcete napríklad reagovať na príspevok, zobrazí sa vám QR kód, ktorý naskenujete svojim smartfónom s aplikáciou Threads. Vyhľadávanie je tiež funkčné len do určitej miery. Dokážete napríklad vyhľadať používateľa, ale nemôžete hľadať v príspevkoch. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Meta - Marka Zuckerberga pracovníci usilovne pracujú na pridaní zaujímavých funkcií a medzičasom už nejaké aj pribudli. Medzi také má patriť napríklad chronologická časová os alebo vstavané preklady.

Zdroj: Engadget,