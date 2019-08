SoC Tiger T710 porazil Snapdragon 855 Plus aj Kirin 810 v A.I. benchmarku

Ak spomenieme mobilné čipsety, tak si väčšina vybaví štvoricu veľkých hráčov. Qualcomm, MediaTek, Samsung a HiSilicon (Huawei). Okrem nich na trhu samozrejme pôsobia aj ďalší, oveľa menší výrobcovia. Ich podiel sa však počíta v jednotkách percent a zvyčajne ponúkajú riešenia pre low-end segment a takzvané hlúpe telefóny.

Ďalším hráčom, ktorý si aktuálne drží približne 5% podiel na trhu, je čínsky výrobca Unisoc. Ten nie je žiadnym nováčikom, iba do roku 2018 používal obchodný názov Spreadtrum. Čipsety od tohto výrobcu siahajú ešte do dôb 2G sietí a objavili sa napríklad aj v niektorých telefónoch od Alcatelu. Na našom trhu ste sa s nimi mohli stretnúť v low-end smartfóne Samsung Galaxy J1, v 4G verzii reinkarnovanej Nokie 3310, a aktuálne aj v mnohých lacných smartfónoch od čínskych a indických výrobcov.

Unisoc sa však rozhodol pustiť aj do segmentu, ktorému neohrozene vládne štvorica veľkých hráčov (Apple som zámerne vynechal, pretože ten si svoje čipsety necháva pre svoj uzatvorený ekosystém) a podľa prvých benchmarkov jeho novinka poráža aj najvýkonnejšie čipsety na trhu, Snapdragon 855 Plus a Kirin 810. Nie však výpočtovým výkonom, ale výkonom AI jednotky. Tá v A.I. benchmarku dosiahla skóre 28097 bodov. Druhý v poradí sa umiestnil Snapdragon 855 Plus s výsledkom 24553 a za ním Kirin 810, s výsledkom 23944 bodov.

Unisoc Tiger T710 je osemjadrový SoC, ktorý pozostáva zo štyroch výkonných jadier Cortex-A75 taktovaných na 2 GHz a štyroch úsporných jadier Cortex-A55 na 1,8 GHz, a o grafickú časť sa stará čip PowerVR GM 9446. Tiger T710 sa tak značne podobá na Helio P90 od Mediateku s tým rozdielom, že P90 používa zloženie výkonných a úsporných jadier v pomere 2+6. Očakávať tak môžeme podobný alebo ešte vyšší výkon. Pre porovnanie, P90 v benchmarkoch súperí so Snapdragonom 730. Podľa prvých výsledkov sa podobne umiestňuje aj Tiger T710, ktorý by tak mohol mieriť do vyššej triedy smartfónov.

Unisoc zatiaľ nenaznačil možný dátum vydania, ani ďalšie plány s týmto čipsetom. Budeme však so záujmom sledovať všetky správy okolo nového čipsetu, ktorý má šancu sa výraznejšie presadiť na trhu.

Zdroj: Gizmochina, A.I.