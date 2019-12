Snehuliak s najmenšou perníkovou chalúpkou na svete

Je ten pravý čas na takýto rekord. Výskumník Travis Casagrande z Kanadského Centra pre Elektrónovu Mikroskopiu na McMaster University zverejnil svoj miniatúrny výtvor. Je to snehuliak, ktorý má na hlave miniatúrnu pernikovú chalúpku. Celý snehuliak aj s chalúpkou je menší než je priemer ľudského vlasu. Pred vchodom do chalúpky je ešte menšia kanadská vlajka vitajúca príchodzích. Zostava je z kremíka a vznikla 'obrusovanim' nabitými iónmi gália.

„Myslím si, že podobné projekty vyvolávaju vedeckú zvedavosť.“ povedal o svojom výtvore Casagrande, a pokračoval „Myslím, že pre deti i dospelých je dôležité byť zvedavý na vedu. Ak sa pozrieme na to, ako sa podarilo niečo vytvoriť, vedie to k väčšiemu záujmu o vedu, ktorý vytvára viac vedeckej gramotnosti, čo umožňuje každému robiť lepšie rozhodnutia.“

Pozrite si nasledujúce video. Je na ňom pekne vidieť porovnanie chalúpky so snehuliakom s ľudským vlasom, stojí to za to.

Chalúpka má približne polovičný rozmer voči doterajšiemu držiteľovi podobného rekordu z Francúzska.

Kanadské Centrum pre Elektrónovu Mikroskopiu v sebe združuje laboratória s celkovo desiatimi elektrónovými mikroskopu a pridružených vybavením. Zameriava sa najmä na materiálový výskum.

A nakoniec, je milé, keď najmenší dom na svete vytvorí výskumník s menom Veľký dom :) Šťastné a veselé :)

