Sme len 100 sekúnd od totálneho konca tvrdí žurnál Alberta Einsteina

Ľudstvo je len 100 sekúnd od svojho zániku, tzv. „Doomsday“. Aspoň to tvrdia hodiny, ktoré prezentujú koniec ľudstva.

Hodiny zobrazujúce „deň zúčtovania“ vymyslel „Bulletin od Atómových vedcov“ v roku 1947. Za pôvodného tvorcu tohto vedeckého žurnálu považujeme Alberta Einsteina a Univerzitu v Chicago, presne tých, ktorí stáli pri vývoji atómovej zbrane.

Hodiny sa upravujú každý rok a zohľadňujú politické a ekonomické pomery, nové nebezpečné technológie, klimatické zmeny a samozrejme katastrofický scenár spôsobený jadrovými zbraňami.

Doomsday Clock 2021.



