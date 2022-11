Smartfóny série Vivo X90 budú mať pravdepodobne tieto špecifikácie

Nové smartfóny série X90 budú určite zaujímavé.

Čínsky výrobca smartfónov Vivo už 22. novembra 2022 predstaví novú sériu X90, ktorá by mala pozostávať zo základného modelu, Pro a Pro+ verzie. Základný model by mal používať procesor MediaTek Dimensity 9200, Pro model by mal byť vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 1+ a nakoniec smartfón X90 Pro+ by mal byť vybavaný procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, ktorý bol len nedávno predstavený. Samozrejme tieto informácie ešte nie sú oficiálne, ale s približujúcim sa dňom predstavenia noviniek, sa postupne dostáva na povrch čoraz viac špecifikácií.

Základný model, teda Vivo X90 sa mal objaviť v benchmarkovom teste Geekbench. Smartfón mal používať najnovší mobilný operačný systém Google Android 13, pričom bol vybavený až 12 GB RAM. Všetky tri novinky by mali používať rovnaký 50 Mpix fotomodul Sony IMX758. Smartfóny by mali mať aj rovnakú zostavu ďalších fotoaparátov, tie by mali byť tri, z toho jeden by mal byť periskop. Zariadenia by sa mali predávať v troch farebných prevedeniach, z toho červená a čierna kombinácia by mali mať koženkovú povrchovú úpravu.

Smartfóny série Vivo X90 budú taktiež vybavené algoritmami, ktoré dodáva spoločnosť ZEISS, to platí aj na povrch fotomodulu, ktorý bude mať úpravu T*.

Zdroj: GSMArena,