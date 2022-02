Smartfóny rady Samsung Galaxy dostanú až 4 systémové aktualizácie

Konkurencia je veľká, čipov málo. Preto idú výrobcovia systémom predlžovania softvérovej podpory.

Juhokórejský výrobca smartfónov Samsung nedávno ohlásil, že rozšíri softvérovú podporu pre vybrané smartfóny rady Galaxy A. Spoločnosť tak nadväzuje na predošlý sľub, kedy sa zaviazala podporovať niektoré smartfóny až po dobu troch rokov. Presnejšie to znamená, že majiteľ zariadenia dostane až tri systémové aktualizácie, čo značí tri generácie operačného systému Google Android. Podpora by sa mala zatiaľ týkať všetkých nových zariadení tried - A, S a Z a taktiež tabletov.

Nové generácie smartfónov Samsung Galaxy A, prejdú na systém aktualizácií 4+1, čo znamená - 4 systémové aktualizácie a jeden rok bezpečnostných aktualizácií. Bohužiaľ, nie je známe, či sa táto novinka bude týkať všetkých modelov, alebo pôjde len o top modely rady A. Spoločnosť sa vo svojom vyhlásení mala zaviazať, že chce majiteľom nových zariadení priniesť udržateľný a inovatívny mobilný zážitok. Majitelia nových zariadení si tak budú môcť dlhšie užívať svoj obľúbený smartfón, bez potreby prejsť na nový, z dôvodu softvérovej zastaranosti.

Zdroj: Gizchina,