Smartfóny Google Pixel 6 majú ďalší problém, tentokrát súvisí s výmenou displeja

Ak sa vám podarí nechtiac rozbiť si displej na smartfóne Google Pixel 6, po výmene vám nemusí fungovať skener odtlačkov prstov.

Občas sa niektorí majitelia smartfónov dostanú do situácie, kedy musia vymeniť displej zariadenia. Málokedy sa stane, že by po výmene prestalo fungovať niečo iné. Bohužiaľ, to neplatí o smartfónoch Pixel 6, za ktorými stojí americká technologická spoločnosť Google. Tu sa v prípade výmeny displeja, či už originálneho, alebo neoriginálneho, deaktivuje snímač odtlačkov prstov a majitelia zariadení sú zatiaľ bez možnosti nápravy. Tento problém sa objavuje aj v autorizovaných servisných centrách.