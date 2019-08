Smartfón so 64 Mpx fotoaparátom? Prečo nie?!

Spoločnosť Xiaomi potvrdila, že uvedie smartfón Redmi so 64 Mpx fotoaparátom. Je to už druhý plánovaný smartfón (popri pripravovanom Realme smartfóne) s fotoaparátom s takýmto vysokým rozlíšením. Fotoaparát v budúcom Redmi telefóne bude používať snímač typu GW-1 od spoločnosti Samsung a samotný smartfón by mal byť predstavený koncom tohto roku.

Ak by niekomu nestačilo tých 64 Mpx, Xiaomi nedávno teasoval na sociálnej sieti Weibo, že pracuje aj na telefóne s fotoaparátom o rozlíšením až neuveriteľných 100+ Mpx, ktorého snímač bude pravdepodobne taktiež od Samsungu.

Zdroj: Android Authority