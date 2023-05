Smartfón Google Pixel 7a môže byť posledným!

Google má už onedlho smartfón a tablet zo série Pixel.

Technologický gigant so sídlom v Mountain View má počas svojej konferencie - Google I/O predstaviť nový smartfón - Pixel 7a a skladací telefón Pixel Fold. Aspoň také sú očakávania. Tie sa majú týkať aj dlho očakávaného tabletu, o ktorom sú zatiaľ len nepotvrdené informácie z účtov leakerov. Na internete sa ale objavila nečakaná informácia od leakera známeho ako "Yogesh Brar". Ten na svojom twitterovom účte uverejnil zmienku týkajúcu sa lacného smartfónu Google Pixel 7a. Podľa leakerovych slov, by malo byť toto zariadenie posledné svojho druhu.

Tak fanúšikovia tohto pomerne dostupného smartfónu pravdepodobne nemajú očakávať budúcoročné prestavenie zariadenia Google Pixel 8a. Neskôr sa objavila protichodná informácia, ktorá znie trochu optimistickejšie a spoločnosť Google by mala prejsť v rámci série "a" na dvojročný cyklus. Prípadne by mohol tvorca smartónu úplne zmeniť názov tejto série, aby lepšie zariadenia od seba odlíšil. Odporúčam zatiaľ brať tieto informácie s rezervou, nakoľko spoločnosť Google je pomerne známa rýchlou zmenou "názorov". Plus keď k tomu pridáme aktuálnu vnútornú "náladu" vo firme, dalo by sa povedať, že je možné všetko a nič.

Zdroj: Neowin, AndroidPolice,