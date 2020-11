Smart Access Memory nemusí fungovať výlučne len na AMD produktoch

Funkcionalita s názvom Smart Access Memory (SAM) bola uvedená spolu s novými procesormi AMD Ryzen 5000 a grafickými kartami AMD Radeon RX 6000. Bola prezentovaná spočiatku ako výhoda využiteľná práve pri spojení dvoch produktov z týchto novo predstavených sérií, avšak pravdepodobne je možné použiť ju aj na iných kombináciách hardvéru.

Smart Access Memory využíva výhodu PCI Express s názvom Base Adress Register. Umožňuje procesoru dodávať dáta priamo do celej vyrovnávacej pamäti na grafickej karte, nielen do jej limitovanej časti. Zlepšenia vyplývajúce z tejto funkcie sú rozdielne pre každú hru, avšak v optimálnych prípadoch je možné dosiahnuť 5 až 10% nárast výkonu.

Tým, že sa využíva všeobecná vlastnosť PCI Express, ak by sa výrobcovia zhodli na určitom štandarde, bolo by možné využiť SAM na rôznych kombináciách hardvéru. Pre PCWorld to v rozhovore potvrdil aj zástupca AMD, Scott Herkelman. Intel by musel spolupracovať s výrobcami základných dosiek, aby v ovládačoch a chipsetoch túto funkciu podporovali. Rovnako by muselo prísť k príprave na technológiu zo strany NVIDIE, avšak AMD vraj už so spoločnosťami jedná.

Efektivita SAM tiež závisí od toho, ako sa ho rozhodnú implementovať vývojári hier do svojich produktov.

Zdroje: TechSpot, PCGamer