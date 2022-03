Služba Disney+ má dostať formu predplatného s reklamami

Nová forma predplatného by mala byť lacnejšia, vďaka reklamám.

Americká filmová spoločnosť Disney chce zaviesť novú formu predplatného pre svoju streamovaciu službu. Tá by mala byť lacnejšia a hlavne podporovaná reklamným obsahom. To znamená, že službu by si budú môcť používatelia predplatiť okrem plnej sumy, aj formou lacnejšej varianty, kde k obsahu pribudnú reklamy. Zatiaľ nie je známe, ako budú v rámci predplatného reklamy zobrazované. Novinka by mala byť zavedená ešte tento rok v Spojených štátoch amerických a globálne by malo byť predplatné zavedené počas budúceho roka 2023. Spoločnosť verí, že pomocou novej formy predplatného sa jej podarí získať 230 až 260 miliónov predplatiteľov do roku 2024.

Filmový gigant chce s novým predplatným dosiahnuť značné rozšírenie svojej služby, aj keď oproti minulým odhadom, to malo byť pôvodne až 300 až 350 miliónov používateľov za rovnaké obdobie. Zdá sa, že spoločnosť Disney pravdepodobne podcenila finančné možnosti zákazníkov, ochotných priplatiť si za ďalšiu službu. Firma zároveň experimentuje s ešte lacnejším predplatným, určeným len pre mobilné zariadenia, s názvom Disney+ Hotstar. Služba je zatiaľ dostupná v Indii, a či sa dostane aj do iných krajín zatiaľ nie je známe. Videá sú prehrávané v nízkom rozlíšení.

Zdroj: XDA-Developers,