Služba Apple Fitness+ bude dostupná už od 14. decembra - zatiaľ však nie na Slovensku

Už v septembri spoločnosť Apple oficiálne predstavila svoje nové predplatné balíčky Apple One, ktoré kombinujú rôzne služby do jedného cenovo dostupnejšieho balíka. Jeden z ponúkaných balíkov obsahuje už aj novú službu Apple Fitness+, ktorá poskytuje používateľom videá s cvičeniami a tiež možnosť synchronizovať svoje tréningy so zariadeniami Apple Watch.

Služba Apple Fitness+ má už konečne dátum uvedenia - 14. decembra 2020. V prípade, že nechcete platiť za balík Apple One, ktorý obsahuje Apple Fitness+, je plán k dispozícii ako samostatné predplatné za 9.99 dolárov mesačne, alebo ak vám neprekáža zaplatiť si službu na celý rok, vyjde vás to lacnejšie na 79.99 dolárov.

Apple Fitness+ je teda aj súčasťou balíku Apple One Premier, pri ktorom za 29,95 dolárov mesačne získate prístup k Apple Fitness+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ a tiež 2 TB úložiska iCloud. Bohužiaľ tento balíček na Slovensku dostupný nie je. Samotná služba Apple Fitness+ tiež nebude hneď k dispozícii vo všetkých krajinách. Spustenie služby od 14. decembra sa týka len Anglicka, Austrálie, Írska, Kanady, Nového Zélandu a USA.

Fitness+ vyžaduje zariadenie Apple so systémom iOS 14.3, WatchOS 7.2, iPadOS 14.3 alebo TVOS 14.3. Pre používateľov hodiniek Apple Watch by sa služba Fitness+ mala automaticky zobraziť ako nová karta v aplikácii Fitness na ich iPhone smartfóne, akonáhle bude k dispozícii.

