Služba Apple Arcade dostala obrovskú aktualizáciu s množstvom hier

Apple Arcade, predplatná herná služba spoločnosti Apple, rozširuje svoj katalóg hier. Expanzia prichádza v podobe dvoch nových kategórií s názvom Timeless Classics a App Store Greats, pričom do služby pribudlo aj viac ako 30 nových titulov.

V tlačovej správe spoločnosť Apple uviedla, že do služby Apple Arcade boli pridané dve úplne nové kategórie. Prvá z nich, nazvaná Timeless Classics, obsahuje klasické hry, ktoré množstvo ľudí už niekedy hralo. Predplatitelia tejto služby si teraz môžu vychutnať hry ako Good Sudoku by Zach Gage, Chess - Play & Learn a Backgammon. Ku všetkým týmto hrám majú prístup používatelia zariadení so systémami iOS a iPadOS.

V rámci druhej kategórie App Store Greats budú môcť používatelia hrať najlepšie ocenené hry z obchodu App Store. Patria medzi ne mimoriadne populárne tituly ako Fruit Ninja Classic, Threes! a Mini Metro. Okrem toho budú všetky tituly v rámci App Store Greats bez reklám a plne odomknuté. Používatelia tak nebudú musieť platiť nič navyše za prístup k prémiovým funkciám vyššie spomínaných hier.

