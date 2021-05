Slovenský operátor ponúkne symetrické pripojenie s rýchlosťou 10 Gbit/s

Antik Telecom začne od júna ponúkať pre firmy aj domácnosti optický internet s rýchlosťou až 10 Gbit/s.

Na Slovensku ponúka takúto rýchlosť pripojenia tento poskytovateľ ako prvý. Mesačný poplatok za službu je stanovený na 17,92 eur a za zriadenie zaplatíte 249 eur. V cene je zahrnutý aj balík televízie so 160 stanicami a pevná linka. Rovnaký mesačný poplatok má operátor nastavený aj pre gigabitové pripojenie.

Služba má byť dostupná od júna a do konca roka by malo byť možné ju používať v Bratislave, v časti Nové Mesto, v Košiciach v častiach KVP a Pereš a v Bardejove, Čiernej nad Tisou a Stropkove.

Pripojenie do internetu bude symetrické, teda maximálna teoretická rýchlosť 10 Gbit/s bude dostupná ako pre odosielanie, tak aj sťahovanie dát.

Zdroj: Antik Telecom