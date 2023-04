Sledujte štart najväčšej rakety histórie

Dnes, o 15:20 je naplánovaný štart najväčšej rakety histórie, lode Starship spoločnosti SpaceX. Z nového kozmodrómu Starbase v Texaskom Boca Chica odštartuje tento mastodont s váhou 5000 ton a výškou 120 metrov o 15:20 stredoeurópskeho času. Ide o prvý let lode Starship pri ktorom raz obehne Zem a pristane v Tichom oceáne. Let by mal trvať približne 90 minút, a ako povedal Elon Musk, zakladateľ SpaceX, určite "nebude nudný".

Muskovo tvrdenie vychádza z jeho odhadu úspešnosti misie približne 50 percent. A teda môžeme s napätím očakávať ako let dnes dopadne.

Hlavným cieľom lode Starship je Mars, presnejšie vytvorenie stálej základne na Marse. Ak Starship dosiahne svoje plánované parametre a vďaka svojej úplnej znovupoužiteľnosti po čase aj stotinovú cenu za vynesenie nákladov do vesmíru, tak prinesie novú revolúciu vo všetkých sférach dobýjania a výskumu vesmíru.

Priamy prenos: