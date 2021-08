Slávne herné soundtracky

Niektoré hry sa zapísali do hudobnej histórie vďaka kvalitnému soundtracku.

Hráte hru, blíži sa zlomový moment a vy očakávate to najhoršie a v pozadí toho, čo vidíte vám hrá hudba, ktorá celé napätie ešte viac stupňuje. Ak očakávate, že budeme písať o hernej sérii GTA, ste na omyle. Predstavíme vám iné hry, kde hudba bola nemej ikonická a to až tak, že bola aj následne ocenená.

Herná séria Homeworld

Hneď na začiatok priznávam, že som fanúšik tejto série, ale okrem herných vlastností a samotného príbehu, má táto vesmírna stratégia kvalitný soundtrack. Počas vývoja samotnej hry dostal zákazku hudobný skladateľ Paul Ruskay a hudobné štúdio Studio X. Pre Ruskaya to bola zároveň jeho prvá zákazka. Zaujímavosťou je, že nosná hudobná téma hry nepochádza od Ruskaya, ale od hudobného skladateľa Samuela Barbera, ktorý zložil ešte v roku 1936 skladbu Adagio for Strings. Tá zaznela v druhej časti hry, keď sa materská loď Hiigara vracia na svoju domovskú planétu, ktorú nájde zničenú. Túto skladbu si presadil spolumajiteľ herného štúdia Relic - Alex Garden. Nakoľko licenčné poplatky bývajú drahé, Ruskay túto skladbu nahral s pomocou hudobného zboru Kalifornskej univerzity.

Ďalšou zaujímavosťou je, že v tej dobe nahrávala v Kanade britská skupina Yes svoj ďalší album - The Ladder. Frontman skupiny Jon Anderson sa pritom už dlhšie pohrával s myšlienkou zložiť hudbu pre hru a nakoniec prijal možnosť zložiť finálnu pieseň zrovna pre túto hru. Pesnička s názvom Homeworld sa zároveň nachádza aj na ich albume.

Ruskay okrem soundtracku pre prvú hru, zložil hudbu aj pre Homeworld: Cataclysm, Homeworld 2 a Homeworld: Deserts od Kharak. Samozrejme, v súčasnosti pracuje aj na pokračovaní aktuálne vyvíjaného pokračovania Homeworld 3. Okrem tejto hernej série pracoval Ruskay na soundtrackoch aj pre tieto hry: Strike Suite Zero, FIFA 2007, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WW II Pacific Theater a NHL 2K. Popritom skladal hudbu aj pre niekoľko dokumentárnych filmov a televíznych seriálov.

Sountracky k hernej sérii vyšli aj ako samostatné albumy. Paul Ruskay sa pri tvorbe hudby inšpiroval hudbou z Blízkeho východu, čím chcel zdôrazniť pôvod Kushanského národu, ktorí žil vo vyhnanstve na púštnej planéte Kharak.

Bastion

Táto RPG hra bola vytvorená herným štúdiom Supergiant Games v roku 2011, pričom toto bola zároveň ich prvá hra, ktorú vydali. Hra sa odohráva v postapokalyptickom svete, kde vás sprevádza rozprávač, ktorý s vami komunikuje ako so starým známym. V hre hráte za postavu s menom Kid.

O herný soundtrack sa postaral Darren Korb, pre ktorého to ako v prípade Ruskaya, bolo tiež prvýkrát, čo tvoril hudbu pre hru. Predtým pracoval na rôznych televíznych a filmových projektoch. K tvorbe bol prizvaný vďaka priateľstvu so spoluzakladateľom herného štúdia, ktoré vyvíjalo vtedy hru Bastion - Amirom Raio. Korb sa rozhodol, že pojme soundtrack formou akustického frontier trip-hopu v kombinácii so samplovanými beatmi. O vokály sa postarala Korbova priateľka Ashley Barret. Najlepšie ohlasy si z hry odniesla skladba Build that wall (Zia Theme).

Okrem toho Korb komponoval hudbu aj pre ďalšie hry tohto herného štúdia ako: Transistor, Pyre a Hades. Zatiaľ najlepšie ohlasy získal práve soundtrack k hre Tranzistor a zároveň získal aj niekoľko nominácií od National Academy of Video Game Trade Reviewers (NAVGTR).

Soundtrack k Bastionu sa stal aj relatívne úspešný, nakoľko sa predalo 30 000 kópii v roku 2011. Soundtrack k hre Transistor bol o niečo úspešnejší a predalo sa až 48 000 kópií v roku 2014.

