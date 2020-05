Skvelé e-bike Samebike dostupné v EÚ skladoch

Väčšina elektro (kolobežiek, bikov, áut) gadgetov je v dnešnej dobre jednoducho in. Po dizajnovej stránke vyzerajú niektoré z nich naozaj skvelo a nie je tomu inak ani v prípade Samebike. Aktuálne naskladnil Gearbest 3 z nich do EÚ skladov - dva v Poľskom a jeden v Nemeckom.

Samebike LO26 čierny, je dostupný z Poľského veľkoskladu za cenu 747,47 eur s poštovným 46,78 eur.

Samebike LO26 biely, je dostupný z Poľského veľkoskladu za cenu 747,47 eur s poštovným 46,78 eur. Čo všetko LO26 ponúka?

26" kolesá

Hliníková konštrukcia

350W motor

40km dojazd na čisto elektrický pohon

70km dojazd na hybridný pohon

Maximálna rýchlosť 30km/h

Maximálna nosnosť 150kg

Predná/zadná kotúčová brzda

Druhým e-bikom od rovnakej značky je model 20LVXD30 za cenu 653,92 eur dostupný z Nemeckého veľkoskladu. Poštovné je v tomto prípade rovnaké ako u LO26 - 46,78 eur

20LVXD30 dokáže to isté ako LO26, čo sa týka dojazdu na jedno nabitie batérie a to: 40 kilometrov v čisto elektrickom móde a 70 kilometrov v hybridnom móde. Mimo to má tento model:

20" kolesá

350W motor

Hliníkový rám

Maximálnu rýchlosť 35km/h

Doba nabíjania 4 hodiny

Maximálna nosnosť 120kg

Predná/zadná kotúčová brzda

Posledným Samebike je pomerne futuristicky vyzerajúci "moped" JG7186 za cenu 654 eur z Poľského veľkoskladu, s poštovným len 9,35 eur.

250W motor dokáže rozbehnúť JG7186 na rýchlosť 25km/h s dojazdom 65 kilometrov (hybridný pohon). Kľúčové vlastnosti sú nasledujúce

16" kolesá

Maximálna nosnosť 120 kg

Váha 21 kg

Doba nabíjania 4-5 hodín

Predná/zadná kotúčová brzda

