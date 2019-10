Siri bude vedieť ovládať aplikácie 3. strán - medzi prvými Spotify

Vadilo Vám to, že ste si nemohli prepínať pesničky prostredníctvom SIRI?

Siri bude konečne podporovať ovládanie hlasom aj v aplikácii Spotify. Apple v novom iOS13 sprístupnil verejnosti SiriKit (API), takže Siri môže byť implementovaná priamo v aplikáciách.

Spotify is finally getting Siri support with iOS 13. You can ask Siri to play songs, albums, and playlists. Here’s how it works: https://t.co/Oc7LegT5yr pic.twitter.com/6F97fbjLtX