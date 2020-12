Singapur povolil predaj laboratórne vyrobeného mäsa

Ázijský Singapur oficiálne povolil predaj laboratórne vyrobeného kuracieho mäsa. Vyrábať ho bude spoločnosť Eat Just zo San Francisca, ktorá sa zaoberá práve výrobou mäsa v laboratórnych podmienkach. Reaguje na súčasný trend ochrany životného prostredia, zdravia a starostlivosti o zvieratá.

Trh s alternatívami mäsovými výrobkami by mohol v najbližšom období zažívať veľký nárast, mäso na rastlinnom základe od spoločností ako Beyond Meat a Impossible Food sa čoraz viac dostáva do obchodov aj reštaurácii.

Singapurská potravinová agentúra (Singapore Food Agency), ktorá schvaľuje, čo sa dostane v oblasti potravín na trh, považuje po preskúmaní výroby a zloženia toto kuracie mäso za bezpečné ku konzumácii. Kuracie mäso bude dostupné vo forme známych "nugetov", zatiaľ nie je známe kedy.

Samotné mäso sa od iných výrobcov ako napr. Beyond Meat odlišuje faktom, že nie je vyrobené na rastlinnom základe, ale priamo zo zvieracích svalových buniek. Problémom tejto výroby je jej vyššia cena, taktiež budú z hľadiska úspechu, dôležité reakcie zákazníkov. Samotné schválenie predaja berie spoločnosť ako zlomový moment pre celé odvetvie potravinovej výroby.

Zdroj: CNBC, BBC