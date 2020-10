Singapore Airlines spraví zo svojich lietadiel reštaurácie

Singapore Airlines sa snaží svoje straty kompenzovať originálnym spôsobom. Zo svojich najväčších lietadiel spraví reštaurácie. Prvý termín sa už vypredal za menej ako 30 minút.

Pandémia obmedzila mnohé lety a letecké spoločnosti zažívajú nemalé straty. Spoločnosť Singapore Airlines, ktorá v júli oznámila straty až takmer 705 miliónov eur a je nútená prepustiť približne 20% svojich zamestnancov, sa teda rozhodla aspoň určité z nich nahradiť originálnym spôsobom. Na konci septembra bolo v prevádzke údajne iba 32 lietadiel spoločnosti z celkových 220. Na palube svojich dvoch dvojposchodových lietadiel Airbus A380, najväčších osobných lietadiel na svete, ktoré sú momentálne odstavené na letisku Singapore Changi Airport, bude podávať jedlá. Stane sa tak z nich reštaurácia A380@Changi. Kvôli dodržiavaniu odstupov počas pandémie bude pre účely reštaurácie dostupná iba približne polovica sedadiel v každom lietadle.

Reštaurácia A380@Changi v pondelok spustila prvé rezervácie na obedy v dňoch 24. a 25. októbra. Takýto obed nie je vôbec lacný. Ceny sa líšia v závislosti od triedy kvality. V top-flight apartmáne za obed zaplatíte približne 375€, v biznis triede približne 190€, v prémiovej ekonomickej triede približne 55€ a v ekonomickej približne 30€. Človek by si myslel, že nikto by nechcel obed či večeru v stiesnených sedadlách lietadla za takú sumu. Všetky miesta sa však vypredali za menej ako pol hodinu. Z dôvodu veľkého záujmu teda letecká spoločnosť rozšírila ponuku o ďalší víkend, to je 31. októbra a 1. novembra, a pridala možnosť večere na obidva z týchto víkendov.

Hostia budú mať na výber originálne jedlá spoločnosti Singapore Airlines alebo peranakanské menu, ktoré bude pripravovať uznávaný singapurský šéfkuchár Shermay Lee. Okrem jedla dostanú hostia dva alkoholické nápoje, možnosť pozerať film a špeciálny suvenír, ktorý si môžu zobrať so sebou. Môžu si tiež objednať pred jedlom prehliadku lietadla a pozrieť sa na časti lietadla, ktoré zvyčajne nie sú verejnosti prístupné, napríklad kokpit.

