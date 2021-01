Silvestrovské Google Doodle

Google odpočítava koniec roka.

Technologická spoločnosť zo Spojených štátov amerických aj tento rok pripomína koniec roka 2020 a príchod Nového roka 2021. Koniec roka odpočítavajú posledné hodiny, minúty a sekundy - kukučkové hodiny. Tým zároveň ide oproti minulým koncoročným Doodlom o zmenu. Napríklad minulý rok ohlasoval ukončenie roka meterologický maskot Google počasia - žaba Froggy, pri čom asi spoločnosť tušila, že tento rok bude škaredý ako ropucha. Tentokrát sa očakáva, že o polnoci sa ukáže kukučka, čo by mohlo znamenať, očakávanie krajšieho a lepšieho roku.

V prípade, že kliknete na Doodle, dostanete sa na vyhľadávanie súvisiace s oslavami Silvestra a informáciami súvisiacich s menom ako takým. Zároveň vám začnú padať po obrazovke konfety.

Napriek hektickému roku 2020 ostáva len dúfať, že budúci rok 2021 bude lepší, pokojnejší a bez aktualizovanej verzie Covid-20 a Covid-20 Pro. Zároveň by s Vám chcel popriať aj v mene redakcie portálu pc.sk len a len to najlepšie do Nového roku 2021.

Zdroj: Cnet, Google,