Sieťové úložiská WD My Book Live sa resetujú do výrobných nastavení - IHNEĎ ich odpojte zo siete!!!

Používatelia zariadení WD My Book Live a WD My Book Live Duo po celom svete od 24.6.2021 nahlasujú problém, pri ktorom strácajú všetky dáta uložené na svojom sieťovom úložisku (NAS) bez akéhokoľvek pričinenia z ich strany alebo predchádzajúceho upozornenia.

Väčšina používateľov na fóre WD Community hlási úplnú stratu dát. Ich dátová štruktúra ostáva nepozmenená, no v priečinkoch sa nenachádzajú žiadne súbory. Niektorí uvádzajú, že v úložisku vidia len predvolené priečinky. Taktiež používatelia hlásia, že ich zariadenie sa javí ako keby bolo na diaľku obnovené do výrobných nastavení, alebo že si ich úložisko si pýta neznáme heslo.

Účastníci diskusie tiež vyjadrili obavy, že servery spoločnosti Western Digital boli hacknuté a tak útočníci mohli na diaľku resetovať zariadenia do výrobných nastavení. Spoločnosť Western Digital sa ale nedomnieva, že by ich servery boli napadnuté. Tiež nikto nenahlásil výhražné správy, ktorými by sa motív útoku mohol vysvetliť.

Spoločnosť Western Digital sa už týmto problémom zaoberá a v príspevku na fóre uvádza, že strata údajov je následok pôsobenia „škodlivého softvéru“, ktorý obnovuje nastavenia zariadenia do výrobných nastavení, čo vedie k strate všetkých údajov na zariadení. Odporúča vlastníkom zariadení My Book Live a My Book Live Duo, aby odpojili svoje sieťové úložiská od internetu, v rámci dočasných opatrení na prevenciu straty dát. Spoločnosť tiež zahájila vyšetrovanie kompromitácie jej služby, ktorá vedie k úplnému vymazaniu všetkých údajov v zariadeniach bez povolenia používateľom a sľúbila, že bude používateľov naďalej informovať. Príspevok spoločnosti ale nevysvetľuje, ako sa podarilo naraz prelomiť tak veľa zariadení.

Ako aj mnohí používatelia v diskusii podotkli, náhle vymazanie dát nemohlo byť dôsledkom žiadnej novej aktualizácie, pretože posledný update firmwaru prebehol v júni 2015, kedy spoločnosť Western Digital ukončila podporu pre zariadenia My Book Live.

Kvôli obmedzenému množstvu informácií je takmer nemožné určiť presnú príčinu straty dát na týchto zariadeniach. Ich používatelia by určite mali postupovať podľa pokynov spoločnosti Western Digital, avšak zatiaľ stále nie je jasné, či bude spoločnosť Western Digital poskytovať službu obnovy dát pre dotknutých používateľov, ktorý takto stratili všetky svoje dáta.

Zariadenie WD My Book Live bolo predstavené v roku 2011 ako NAS nielen pre firmy ale aj pre domácnosti s kapacitou od 1TB do 3TB. V roku 2012 spoločnosť na trh uvidela aj WD My Book Live Duo s kapacitou do 6TB, ktorý obsahoval dva disky. WD My Book Live je NAS (network-attached storage) zariadenie s funkciou sieťového úložiska alebo osobného cloudu. WD My Book Live Duo dokonca podporuje technológiu diskových polí RAID 1, ktorá funguje ako dvojitá ochrana dát a duplikuje všetky vaše dáta na druhý disk. Vďaka mobilným aplikáciám pre Android aj iOS môžu používatelia pristupovať do zariadenia odkiaľkoľvek, dokonca aj keď je NAS za firewallom alebo routerom.

Zdroje: Gadgets 360, The Verge, Ars Technica, Bleeping Computer, WD Community, WD Community, Western Digital, NVD