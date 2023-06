Sharp plánuje predstaviť nový smartfón strednej triedy

Japonský výrobca smartfónov nespí na vavrínoch a pracuje na nových modeloch.

Japonská spoločnosť Sharp má podľa média Sumahodigest pracovať no novom smartfóne strednej triedy. Novinka by mala používať procesor MediaTek Dimensity 700. Bohužiaľ údaje týkajúce sa RAM a vnútorného úložiska zatiaľ chýbajú. Napriek tomu sa predpokladá, že pripravovaný model bude vychádzať z už predstaveného smartfónu - Sharp Aquos Wish 3, nakoľko tento smartfón tiež používa vyššie spomenutý čipset. Zaujímavosťou novinky je, že má používať dve 3 620 mAh batérie, čím bude celková kapacita článku tvoriť až 7 240 mAh. Pripravovaný smartfón by mal používať Wi-Fi modul s podporou štandardu 6. Predpokladá sa, že novinka vzniká v spolupráci s japonskými mobilnými operátormi.

Výrobca už tento rok stihol predstaviť modely Aquos R8 a Aquos R8 Pro. Model Pro je vybavený 6,60-palcovým displejom s 2K rozlíšením. Zaujímavosťou na tomto smartfóne je, že podporuje 3D sken tváre, ktorý má byť bezpečnejší, než 2D sken. Samozrejmá je aj podpora snímača odtlačkov prstov. Vo výbave sa ďalej nachádza podpora BlueTooth, USB-C, GPS a USB-C. Bohužiaľ výrobca sa orientuje primárne len na japonský trh, vďaka čomu sa tieto zariadenie stávajú takmer nedostupnými pre zvyšok sveta. Napriek silnej orientácii na domáci trh, spoločnosť Sharp má len malý tržný podiel.

Zdroj: Gizchina,