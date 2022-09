Seriál Star Trek: Khan – Ceti Alpha V má popísať udalosti pre filmom Star Trek: The Wrath of Khan

Jeden z najlepších filmov zo sveta Star Treku dostane seriál popisujúci udalosti pred hlavným dejom.

Filmový režisér - Nicholas Meyer ohlásil práce na seriáli Star Trek: Khan – Ceti Alpha V, ktorý nám má opísať udalosti odohrávajúce sa pred filmom Star Trek: The Wrath of Khan. Ten je považovaný za jeden z najlepších filmov z celej filmovej série, pričom nemalé zásluhy si môže pripísať práve režisér Meyer, ktorý mimochodom natočil aj film Star Trek: The Undiscovered Country. Meyer napísal aj scenár pre film Star Trek: The Voyage Home, ktorý pre zmenu režíroval Leonard Nimoy. Meyer dokázal do filmov preniesť niektoré časti epických príbehov, akými sú napríklad - Botany Bay, Horatio Hornblower, ale aj Mobi Dick.

Príbeh pripravovaného seriálu by sa mal odohrávať na umierajúcej planéte Ceti Alphy V, kde má žiť Khan so svojou posádkou. Bohužiaľ viac informácií o príbehu nie je známych. Alex Kurtzman, ktorý má na starosti filmový a seriálový svet Star Treku sa vyjadril o vzniku nového projektu veľmi pozitívne. Podľa neho má byť pripravovaný projekt rovnako strhujúci, ako bol film Star Trek: Wrath of Khan, keďže vďaka tomu mal mať Meyer takmer voľnú ruku pri tvorbe seriálu. Dátum vydania novinky doposiaľ nie je známy, len koncept seriálu. Na ďalšie podrobnosti si musíme už len počkať.

Zdroj: ArsTechnica,