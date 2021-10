Seriál House of the Dragon dostáva prvý teaser a máme sa na čo tešiť!

Seriál odohrávajúci sa pred udalosťami zo seriálu Hry o tróny, dostáva prvý teaser.

HBO chce zo značky Game of Thrones vyťažiť čo najviac a pripravuje si pre nás nový seriál, odohrávajúci sa dvesto rokov pred udalosťami ságy Hry o tróny. Tentokrát a bude seriál sústrediť na kedysi mocný rod Targaryen, ktorý vládol silou na kontinente Westeros. V tom období bolo celé kráľovstvo na pokraji občianskej vojny. V traileri si môžete všimnúť kráľa Viserysa Targaryena a jeho syna Daemona Targaryena a dcéru Rhaenyra Targaryenovú, ktorá sa zároveň stala prvou dračou jazdkyňou a neskôr aj kráľovnou. Tak isto si môžete všimnúť aj Lady Alicentu Hightowerovú a jej otca Sera Otta, ako sa pozerajú na Železný trón. Zatiaľ ide o teaser, ktorý nenapovedá veľa o príbehu a musíme si počkať na plnohodnotný trailer.

Na seriály pracuje George R. R. Martin spolu výkonným producentom Ryan J. Condal. Dá sa očakávať, že seriálová novinka bude dobre spracovaná, minimálne tak, ako boli spracované prvé série seriálu Hry o tróny. Zároveň ostáva veriť, že ho časom Martin neopustí a House of the Dragon nedopadne podobne, ako dopadol hit Hry o tróny. Vtedy sa z vysoko hodnoteného seriálu stal seriál, ktorý skončil vcelku trpko a spôsobil veľa rozpakov na strane fanúšikov. Novinku môžeme očakávať už počas budúceho roka 2022, kedy u nás HBO Go nahradí HBO Max.

Zdroj: Gizmodo, Deadline,