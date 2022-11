Séria Xiaomi 13 nebude! Namiesto nej výrobca spraví toto

Výrobca smartfónov je pravdepodobne poverčivý.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi nečakane zmenil číslovanie pripravovanej série prémiových zariadení. Doteraz sa očakávalo, že ázijský technologický gigant predstaví sériu Xiaomi 13, lenže nakoniec bude asi všetko inak. Nečakane sa totiž objavila snímka obrazovky smartfónu Xiaomi 14, ktorá by mala pochádzať z čínskeho distribučného skladu. Pravosť snímky by malo potvrdiť kódové označenie zariadenia - 2211133C, ktoré sa objavilo aj na schvaľovacom úrade TENAA. Pravdepodobným dôvodom preskočenia "trinástky" v názve prémiových smartfónov môže byť poverčivosť v niektorých krajinách sveta.

Bohužiaľ, stále chýbajú podrobnejšie informácie o chystaných novinkách. Zatiaľ sú dostupné len tieto podrobnosti: výrobca by mal použiť čipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Špičkovému CPU by malo sekundovať až 12 GB RAM. Displej by mal mať rozlíšenie 6,2 palcov, pričom pôjde o FullHD AMOLED. Hlavný fotoaparát by mal mať rovnaké rozlíšenie ako prechádzajúce vlajkové "lode", teda 50Mpix. Tu by mal výrobca použiť čipset Sony IMX989, no napriek tomu by mal smarfón prekonať svojimi schopnosťami predchodcu Xiaomi 12S Ultra. Novinka by mala prísť na trh s operačným systémom Android 13.

Zdroj: Gizchina,