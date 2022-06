Séria Redmi Note 12 sa blíži

Xiaomi sa má pripravovať na uvedenie novej generácie smartfónov.

Populárny čínsky výrobca smarfónov Xioami má usilovne pracovať na nástupcovi úspešnej série Redmi Note 11. Veru áno, len nedávno bola predstavená "jedenástková" rada a už onedlho má byť odpremiérovaná "dvanástková". V súčasnosti sa 11. rada skladá z týchto modelov Redmi - Note 11, Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro+, Note 11T, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, čo ako uznáte, nie je ich málo. Podobný počet môžeme očakávať pravdepodobne aj v nasledujúcej generácii. Podľa leakera - Digital Chat Station, má spoločnosť Redmi/Xiaomi už pracovať na predstavení prvých dvoch smartfónoch z novej série.

Nové modely sa zatiaľ skrývajú pod kódovými označeniami - L16 a L16U. Základný model Redmi Note 12, by sa svojimi špecifikáciami mal veľmi podobať na aktuálny model Redmi Note 11. Samozrejme, výrobca určite zakomponuje nejaké malé zmeny. Počet fotoaparátov by mal ostať taktiež rovnaký. Dizajn by taktiež mal ostať veľmi podobný svojmu predchodcovi. Žeby výrobcovi dochádzali nápady? Objavujú sa aj informácie, že spoločnosť Xiaomi nakoniec nepredstaví nové smartfóny pod značkou Redmi Note, ale namiesto toho použije značku Poco. Zatiaľ ostáva len čakať na oficiálne predstavenie v Indii, kde by mala nová séria uzrieť svetlo sveta.

Pravdepodobne, podľa zabehnutých zvyklostí výrobcu smartfónov, sa nová séria dostane do Európy až budúci rok.

Zdroj: Gizchina,