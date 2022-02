Séria Oppo Find X5 bude prvá s CPU Dimensity 9000

Prémiové smartfóny značky Oppo majú byť prvé s najvýkonnejším procesorom od spoločnosti MediaTek.

Výrobca procesorov MediaTek, dlhú dobu hral druhé husle, pričom jeho čipsety boli často osádzané do smartfónov nízkej alebo maximálne strednej triedy. To sa má ale zmeniť, nakoľko spoločnosť pomerne nedávno vyrobila zatiaľ svoj najvýkonnejší procesor - Dimensity 9000. Ten má byť hlavným konkurentom pre čipset Snapdragon 8 gen 1, ktorý vyrába spoločnosť Qualcomm. Oba sú postavené na úplne novej architektúre armv9.

Procesor Dimensity 9000 je vyrábaný 4 nm procesom výroby, pričom o samotnú výrobu sa stará spoločnosť TSMC. Obsahuje najvýkonnejšie jadro Cortex-X2, tri výkonné jadrá Cortex-A710 a štyri úsporné jadrá Cortex-A510. Prvým smartfónom, ktorý bude osadený týmto čipsetom má byť Oppo Find X5. Novinka by mala byť zároveň vybavená QHD+ AMOLED LTPO displejom, ktorý by mal mať integrovaný snímač odtlačkov prstov a podporovať 120 Hz obnovovaciu frekvenciu. Procesoru by malo sekundovať 12 GB RAM a 256 GB interné úložisko.

Zariadenie by malo ďalej obsahovať 5000 mAh batériu s podporou 80 W nabíjania, dva 50 Mpix fotoaparáty Sony IMX766 - hlavný a širokoúhly. Obom fotoaparátom by mal sekundovať ešte 13 Mpix teleobjektív s 5x priblížením. Podobne ako OnePlus smartfóny, by mal aj Oppo Find X5 obsahovať procesor MariSilicon X, ktorý kombinuje architektúry - NPU, ISP a viacvrstvovú pamäť.

Zdroj: XDA-Developers, MediaTek,