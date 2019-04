Sega zverejnila dátum vydania konzoly Genesis Mini

Sega konečne zverejnila dátum vydania retro konzoly Genesis Mini. Sega tak bude ďalším výrobcom, ktorá oživí svoju legendárnu konzolu. Jej vydanie už malo prebehnúť minulý rok v apríli, ale neudialo sa tak. Príčinou zdržania mal byť údajne konflikt medzi Segou a firmou AtGames kvôli kvalite konzoly.

Tento problém sa zdá byť zažehnaný a Sega zverejnila oficiálny dátum vydania. Má sa tak stať 19.9.2019. Fanúšikovia hier ako Altered Beast, Sonic, Ecco Doplphin tak majú dôvod na radosť. Celkovo má byť v konzole predinštalovaných 40 hier.

Rozmerovo má byť konzola menšia o viacej ako polovicu oproti svojmu predchodcovi. Ovládač pre globálne verzie má mať na ovládači tri tlačítka, verzia pre Japonsko šesť. Ovládače sa budú ku konzole pripájať cez USB port.

Na to aký bude úspech konzoly si budeme musieť počkať. Sony so svojím PS Classic neuspel a to aj napriek veľkej základni fanúšikov. Naopak Nintendo s konzolou SNES Classic si vedie veľmi dobre.

Cena konzoly sa odhaduje na približne 80€.

Zdroj: NOTEBOOKCHECK