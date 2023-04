Sega kupuje tvorcu hry Angry Birds

Sega nečakane kupuje Rovio.

The Wall Street Journal informoval o dohode, ktorá by mala byť uzavretá už budúci týždeň. Dohoda sa týka kúpy herného štúdia Rovio Entertainment, spoločnosťou Sega. Rovio je známe vytvorením hry určenej pre mobilné telefóny - Angry Birds, ktorá bola vydaná v roku 2009. Lenže spoločnosti stojacej za kedysi populárnou hrou sa už dlhšiu dobu nepodarilo zopakovať úspech. To sa samozrejme "pretavilo" do klesajúcich ziskov herného štúdia. Tak vzniklo hneď niekoľko nástupcov, ale želaný úspech sa nedostavil. Zisky sa spoločnosti nepodarilo navýšiť ani pomocou mikrotransakcií. Vďaka klesajúcemu záujmu hráčov o niektoré hry zo série Angry Birds, ale aj iné tituly, spravili z kedysi silnej spoločnosti, firmu náchylnú na kúpu napríklad zo strany konkurencie.

Tou konkurenciou má byť práve spoločnosť Sega, ktorá chce kúpiť herné štúdio Rovio Entertainment za jednu miliardu dolárov (približne 900 600 000 eur). Samozrejme Sega nebola jediná herná spoločnosť, ktorá mala záujem o Rovio. Ďalším záujemcom mala byť aj firma Playtika Holding Corp., ktorá chcela kúpiť tvorcu hry Angry Birds za 800 miliónov dolárov (približne 720 480 000 eur). Dohoda medzi oboma stranami obchodu nebola uzavretá. Vo svete herných spoločností prebieha séria obchodov, kde dominujú hlavne dvaja najväčší konkurenti - Microsoft a Sony. Zároveň sa šíria informácie, týkajúce sa herného štúdia Electronics Arts (EA), ktorá má záujem byť "pohltená" väčším gigantom, čo má údajne platiť aj o spoločnosti Ubisoft.

Zdroj: Neowin,