Sega finišuje s nákupom Rovia

Sega vďaka tejto akvizícii získava lepšiu pozíciu na trhu s mobilnými hrami.

Spoločnosti Sega sa podarilo doviesť k úspešnému koncu akvizíciu Rovia. Herné štúdio je známe vytvorením série známej ako Angry Birds, ktorá má stále svojich zarytých hráčov. Novému majiteľovi sa podarilo prejsť strastiplnú cestu cez regulačné orgány a protimonopolné úrady. Vďaka tomu mohla spoločnosť Sega zaplatiť 776 miliónov dolárov (približne 697 984 000 eur). Firma okrem hier zvučných mien získa aj pomerne dobre spracovanú sieť predajných a reklamných kanálov, ale aj vývoj. Kúpou Sega získa taktiež "know-how" pre tvorbu hier na mobilné operačné systémy Android a iOS.

Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Sega - Harukiho Satomiho má trh s mobilnými hrami veľký potenciál. Preto je úlohou Segy urýchliť expanziu v tomto biznise. Nový majiteľ kúpou získa aj tématickú reštauráciu v New Yorku a filmové práva týkajúce sa hry Angry Birds. To sa má týkať aj ďalších hier z portfólia značky, akými napríklad sú - Sugar Blast a Small Town Murders. Segu ale čaká neľahká úloha, a to vytvoriť funkčné porty svojich hier - Sonic, Football Manager, Samba de Amigo, Persona a podobne.

Zdroj: Engadget,