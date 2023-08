Šéfredaktor Gizmoda žaluje Apple a Tetris Company

Podľa šéfredaktora obe spoločnosti použili pasáže z jeho knihy.

Šéfredaktor technologického portálu Gizmodo - Daniel Ackerman ešte v roku 2016 napísal knihu v štýle špionážneho románu, ktorá sa týkala vzniku a popularizácie hry Tetris. V tom istom roku mal Ackerman poslať predbežnú kópiu knihy do spoločnosti Tetris Company, kde namiesto dohody dostal zákaz týkajúci sa "pretavenia" knihy do seriálovej, alebo filmovej podoby. O 7 rokov neskôr, presnejšie v marci tohto roku "uzrel svetlo sveta" film z dielne spoločností Apple a Tetris Company - Tetris. Podľa Ackermana si tvorcovia filmu - generálna riaditeľka Tetris Co. - Maya Rogers a scenárista - Noah Pink "liberálne požičali veľké množstvo častí a udalostí z jeho knihy".

Ackerman sa preto rozhodol podať žalobu na súde v Manhattane, kde žaluje spoločnosti Apple, Tetris Company a ďalších, zo zneužitia jeho diela pre vznik filmu. Žalujúci si pýta odškodné vo výške 4,8 milióna dolárov (približne 4 369 680 eur), čo je 6% z 80 miliónov dolárov (približne 72 828 000 eur). Toľko stála produkcia filmu. Podľa žaloby obe spoločnosti zneužili jeho dielo vo svoj prospech a zároveň spôsobili "ekonomický útok" na jeho osobu. Film Tetris zaznamenal po svojom uvedení úspech, takže podľa jeho slov si zaslúži finančné ohodnotenie. Ako predmetný prípad dopadne je zatiaľ veľkou neznámou.

Zdroj: Gizchina,