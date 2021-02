Šéf Honoru prisľúbil plnohodnotné Google služby pre smartfóny

Šéf Honoru rokuje so spoločnosťou Google, aby ich zariadenia získali podporu Google Mobile Services (GMS).

Spoločnosť Huawei, ktorá bola predtým poprednou značkou v predajoch smartfónov po celom svete (v 2. štvrťroku 2020), je teraz prakticky mimo tento predajné dianie. Žiaľ v súčasnosti predaje ich modelov neustále klesajú a to najmä kvôli obchodným obmedzeniam zo strany USA. Tento vývoj sa dal očakávať, ale asi nikto z nás neočakával také veľké prepady. Taktiež je známe, že spoločnosť Huawei to nemá ľahké a obmedzenia, ktorá na spoločnosť dopadli postihli aj dcérsku spoločnosť Honor. Situácia nebola ľahká a preto sa Huawei rozhodlo, že dcérsku spoločnosť predá. Cieľ bol jasný, museli zabezpečiť, že jej podznačka Honor v budúcnosti prežije. Preto ju Huawei predala spoločnosti Zhixin New Information Technology Co. Ltd.

Po oddelení týchto dvoch spoločností si Honor zachoval takmer všetkých svojich zamestnancov, ktorých je vyše 8000, vrátane niektorých jej vedúcich pracovníkov, ktorí majú s vedením skúsenosti veľké skúsenosti. V súčasnosti si Honor už žije vlastným životom. Spoločnosť teraz rokuje s niekoľkými spoločnosťami o zjednodušení dodávateľského reťazca a časti výroby. Generálny riaditeľ spoločnosti Honor George Zhao Ming taktiež potvrdil, že zo všetkých síl rokuje so spoločnosťou Google, aby čoskoro priniesol na ich zariadenia plnohodnotné Google Mobile Services (GMS). Vďaka tomu, že Honor už nie je súčasťou Huawei, bude mať spoločnosť prístup k softvéru a službám Google a ich zákazu v budúcnosti už nie je dôvod.

Riaditeľ Honoru tiež zopakoval to, čo povedal, keď sa spoločnosť osamostatňovala a to, že sa chcú stať lídrom na trhu. Honor sa bude snažiť konkurovať svojej materskej spoločnosti Huawei, ale aj Apple, vďaka tomu, že má v domovskej Číne silné postavenie. Navyše je na domácom trhu veľmi obľúbená, čo potvrdzujú aj veľmi dobré predaje smartfónov značky. Okrem Googlu spoločnosť jedná aj s ďalšími spoločnosťami a vyjednáva nové podmienky so spoločnosťou Qualcomm pri využití ich najnovších procesorov, ďalej výrobca nedávno spustil vlastný online obchod s názvom Honor Mall a pripravuje niekoľko nových kamenných obchodov.

