"Sedí" tmavá energia v čiernych dierach?

Nedávne výskumy naznačujú, že čierne diery môžu byť zdrojom tmavej energie, ktorá spôsobuje zrýchlenú expanziu vesmíru.



Dva nezávislé vedecké tímy skúmali, parametre určujúce rýchlosť rozpínania vesmíru. Z nej je možné určiť množstvo tmavej energie vo vesmíre.



Sledovali milióny vzdialených galaxií, pomocou sústavy teleskopov Dark Energy Spectroscopic Instrument. Zamerali sa na to, ako supermasívne čierne diery v eliptických galaxiách získavajú hmotnosť bez klasických procesov, ako sú zrážky galaxií alebo akrécia materiálu. Tento hmotnostný nárast čiernych dier je výrazný – niektoré z nich sú dnes až 7 až 20-krát masívnejšie ako pred 9 miliardami rokov. Tento jav podporuje hypotézu tzv. "kozmologického prepojenia", kde čierne diery získavajú energiu ako dôsledok rozpínania vesmíru. Vedci tvrdia, že toto prepojenie by mohlo znamenať, že čierne diery obsahujú "energiu vákua", čo by bolo ekvivalentom tmavej energie. Na rozdiel od tradičných predstáv, podľa ktorých čierne diery obsahujú singularity, by v tomto modeli namiesto toho mohli byť naplnené hustou formou energie. Pri rozpínaní vesmíru by sa množstvo tejto energie zvyšovalo, čo by spôsobilo nárast ich hmotnosti.



Výskum prináša prvú observačnú podporu hypotézy, že tmavá energia nemusí byť novou formou hmoty alebo energie, ale súčasťou čiernych dier samotných. Ak sa výsledky potvrdia, môže to predefinovať náš pohľad na čierne diery a pôvod tmavej energie v kozme. Výsledky sú zatiaľ predbežné a budú potrebné ďalšie pozorovania na potvrdenie tohto modelu.



Obrázok: Credit: Lawrence Berkeley National Lab/KPNO/NOIRLab/NSF/AURA