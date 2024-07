Secretlab letný výpredaj - ušetrite do 200 Eur!

Zakúpte si jednu z najlepších herných stoličiek a stolov teraz s výraznými zľavami! Čítajte ďalej...

Dátumy: od 19. júna do 17. júla 2024

Zľavy: Až do 200 € zľavy na Secretlab stoličky, do 89 € zľavy na MAGNUS Pro, do 79 € zľavy na MAGNUS kovové stoly

Podrobnosti o zľavách:

Do 100 € zľavy na TITAN Evo stoličky

30 € zľava na TITAN Evo Lite stoličky

30 € zľava na Classics stoličky

Až do 200 € zľavy na Classics NAPA stoličky

Až do 89 € zľavy na MAGNUS Pro

Až do 79 € zľavy na MAGNUS

Až do 20% zľavy na vybrané príslušenstvo

70 € zľava na Neue stoličky

Ak chcete ušetriť nejaké peniaze :) zamierte priamo na stránku Secretlab.