Ak ste fanúšikom Game of Thrones mali by ste spozornieť. Secretlab v spolupráci s HBO práve predstavili limitovanú edíciu stoličiek Game of Thrones.

Vybrať si môžete jednu zo stoličku Stark, Lannister alebo Targaryen. Všetky stoličky pochádzajú s najvyššej rady TITAN, ktorú sme recenzovali aj u nás.

Ak máte o stoličku záujem, poponáhľajte sa. Ide o limitovanú edíciu a dá sa predpokladať, že práve o túto špeciálnu edíciu bude veľký záujem.

Zdroj: Secretlab