Secretlab predstavil nedávno stoličku s názvom ATLAS, ktorá rozširuje jeho portfólio mimo tradičných herných kresiel. Nový model sa zameriava na kombináciu moderného dizajnu, ergonomického komfortu a prémiového spracovania, pričom cieli nielen na hráčov, ale aj na ľudí, ktorí trávia dlhé hodiny pri počítači v práci či home office. Ako vraví výrobca, ATLAS je prvá ergonomická stolička zameraná na prácu, navrhnutá špeciálne pre celodenné sústredenie.
Secretlab ATLAS stavia na dôraze na oporu tela, nastaviteľnosť a dlhodobé pohodlie. Výrobca sa snaží osloviť používateľov, ktorí hľadajú zdravšie sedenie bez toho, aby museli robiť kompromisy v oblasti vzhľadu alebo kvality materiálov. Dizajn ostáva verný značke Secretlab — čisté línie, robustná konštrukcia a prémiový dojem.
Novinka prichádza v čase, keď rastie dopyt po kvalitnom kancelárskom a ergonomickom nábytku. Secretlab tak reaguje na trend, v ktorom sa herné a pracovné prostredie čoraz viac prepájajú. ATLAS má ambíciu zaujať používateľov, ktorí chcú jednu stoličku na hranie, prácu aj každodenné používanie.
Cieľom je znížiť fyzickú ale aj psychickú únavu...
Hlavné prednosti stoličky Secretlab ATLAS:
Opierka chrbta RE-CURVE: Operadlo s integrovanou plnohodnotnou bedrovou oporou, ktorá prirodzene kopíruje a podopiera chrbticu.
Synchrónny mechanizmus nakláňania a nízko posadená základňa: Plynulo prepína medzi režimom sústredenia a odpočinku, aby podporoval dynamický pohyb počas celého dňa.
Pokročilá úľava od tlaku: Vychádza zo Secretlab charakteristickej penovej technológie a optimalizuje rozloženie hmotnosti a tlaku tak, aby eliminovala nepohodlie v spodnej časti chrbta a v stehnách.