Seagate začal rozosielať 22 TB disky prvým zákazníkom

Nové disky zatiaľ dostane len úzky okruh partnerov spoločnosti.

Spoločnosť Seagate začala rozosielať prvé 22 TB disky svojim partnerom, ktoré by mali využívať technológiu takzvaného šindľového magnetického záznamu (SMR). Vďaka tejto technológii by mala byť zlepšená hustota zápisu. Zároveň sa očakáva aj neskoršie sprístupnenie kúpy týchto diskov bežným spotrebiteľom. Výrobca pevných diskov už v súčasnosti ponúka úložiská s väčšou kapacitou - Ironfwolf Pro, ktoré ponúkajú maximálnu kapacitu 20 TB, pričom cena takéhoto úložiska vás vyjde aj na 600 dolárov (približne 532 eur). Disky s podobnými špecifikáciami predáva aj konkurenčný výrobca WD, s radou Gold.

V tomto prípade používa výrobca Seagate technológiu CMR (konvenčné magnetické nahrávanie) pre NAS úložiská. Lenže nevýhoda tejto technológie v hustote zápisu. To až tak nevadí v prípade použitia ako domáceho úložiska, ale pre nasadenie ako serverového úložiska by už išlo o problém, nakoľko v tomto prípade na server pristupuje oveľa viacej ľudí. Napriek postupnému nasadzovaniu nových diskov, spoločnosť stále pracuje na novej technológii s názvom - HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) a túto technológiu v súčasnosti testuje s niekoľkým partnermi.

Zároveň by sme mohli už budúci rok očakávať výrobu 30 TB diskov, do roku 2026 by mali byť nasadené disky s kapacitou 50 TB a 100 TB disky by mali prísť na svetlo sveta do roku 2030.

