Satelitný internet Starlink od SpaceX by mohol byť dostupný v septembri už celosvetovo

Spoločnosť Elona Muska, SpaceX, by mala v septembri dosiahnuť satelitmi Starlink globálne pokrytie.

SpaceX prevádzkujúca satelity Starlink, umožňuje pripojenie na internet pomocou satelitov, pričom má poskytovať vysokorýchlostné pripojenie kdekoľvek na svete. Podstatná je možnosť takéhoto pripojenia aj v odľahlých oblastiach.

V septembri tohto roku by mala byť dosiahnutá dostupnosť kdekoľvek na svete. Zabezpečovať ju bude 1800 satelitov a práve v septembri by mali byť všetky úspešne na svojich dráhach. To však nie je všetko, následne bude nutné riešiť potrebné povolenia miestnych úradov pre prevádzkovanie takéhoto pripojenia k internetu. Celkovo je v pláne využívať 12000 Starlink satelitov.

V máji spoločnosť evidovala vyše 500 tisíc predobjednávok a nepredpokladá problém v ich realizácii. Služba stále funguje v beta verzii, dostupná je predobjednávka na webe Starlink.

