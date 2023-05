Samsung zmenil názor s používaním Bingu namiesto Googlu

Samsung sa vyhrážal Googlu, že ho vymení za Bing. Teraz je všetko úplne inak.

Nástupom internetového vyhľadávača Bing s umelou inteligenciou, nastala nečakaná zmena na miskách váh. Bing začal získavať na popularite a Google začal v tomto smere nečakane strácať. To prinútilo kórejského výrobcu smartfónov Samsung začať uvažovať nad zmenou predvoleného vyhľadávača vo svojom internetovom prehliadači. Zhodou náhod sa blížila ku koncu zmluva o používaní vyhľadávača Google v Samsung prehliadači. Samozrejme spolupráca je pre najpoužívanejší vyhľadávač veľmi výhodnou. Okrem toho, že bude predvolený, zarobí spoločnosti priemerne 3 miliardy dolárov ročne (približne 2 771 700 000 eur).

Prečo nakoniec spoločnosť Samsung zmenila názor a rozhodla sa ostať pri doterajšom vyhľadávači? Pravdepodobne za to môže dlhoročná spolupráca oboch firiem v rôznych smeroch. V prípade zmeny vyhľadávača za Bing, by hrozilo možné naštrbenie vzťahov medzi oboma spoločnosťami. Napriek tomu Samsung nemusí ostať s Google na "večné časy". Vyhľadávaču z Mountain View sa zatiaľ s AI Bardom nepodarilo urobiť "dieru" do sveta a popularite nenahralo ani vynechanie niektorých krajín. Umelú inteligenciu Bard spustilo Google v 180 krajinách sveta, ale krajiny EÚ vynechalo.

Zdroj: TheVerge,